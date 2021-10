"Restrukturierung war alternativlos"

Casinos-Chefin Bettina Glatz-Kremsner zum harten Coronajahr und zu den Ermittlungen gegen sie.

400 Jobs abgebaut

Das Casino in Bregenz ist der zweitgrößte Umsatzträger unter den zwölf österreichischen Standorten. Nun sei sie froh, dass man dort im Juli und August wieder gute Zahlen erreichen konnte. Nichtsdestotrotz mussten im Zuge eines Kosteneinsparungsprogramms österreichweit 400 Mitarbeiter abgebaut werden. „Das ist zu Ende einer Karriere nicht schön, aber es war unabdingbar und alternativlos“, so die Generaldirektorin als Gast im Studio von „Vorarlberg LIVE“.

Causa Türkise

Den Vorwurf der Falschaussage im Ibiza-U-Auschuss weist sie indes zurück. „Falls es in der Ibiza-Affäre einen Konnex zu den Casinos Austria gab, dann sind wir in einer Opferrolle, weil es nie darum ging, dass wir selbst in diese Machenschaften verwickelt gewesen wären.“

Keine Rückkehr

Ihren bis April 2022 laufenden Vertrag bei den Casinos hat sie übrigens nicht verlängert. „Es war an der Zeit, die Leitung in andere Hände zu geben.“ Was sie für danach jedenfalls ausschließen kann: „Eine Rückkehr in die Politik.“