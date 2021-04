"Restart your Business": Betriebe bekommen Covid-Starthilfe für Projekte

Die Auftragslage ist Covid-bedingt nach wie vor prekär. Wirtschaftskammer und Land leisten Starthilfe. VOL.AT berichtet live ab 10 Uhr.

Covid-19 hat auch nach rund einem Jahr noch große Auswirkungen auf die Wirtschaft in Vorarlberg. Die Auftragslage vieler Mitgliedsbetriebe der beiden Fachgruppen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) sowie Werbung und Marktkommunikation ist Corona-bedingt nach wie vor prekär. In den vergangenen Wochen fand ein intensiver Austausch über die Möglichkeiten einer Starthilfe für neue Projekte heimischer Betriebe statt. Dabei wurde auch die Impulsförderung "Restart your Business" entwickelt.