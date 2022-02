Ressourcen im Sinne aller Beteiligten nutzen

Buch. Krankenpflegeverein zog kürzlich unter neuer Leitung Bilanz.

Mit Doris Unterkircher ist seit 1. Mai 2021 eine neue Pflegeleitung im gemeindeübergreifenden Pflegedienst Hofsteig tätig. Im seit 2013 bestehenden Pool sind die KPV-Vereine aus Bildstein, Buch, Kennelbach und Schwarzach integriert. Für die fachspezifische Betreuung bei den Patientinnen und Patienten kümmern sich fünf Mitarbeiterinnen, was derzeit 3,55 Vollzeitstellen entspricht. In den Poolgemeinden wurden im Vorjahr 147 Personen, davon 17 Pflegebedürftige in der Kleingemeinde Buch betreut.

Auch in der Berggemeinde ist der mobile Hilfsdienst längst ein Thema. Seit 2009 gibt es dazu eine Kooperation mit dem KPV Alberschwende. Für den Bereich „MOHI“ sind für Buch im Vorjahr 1575 Stunden (ein MOHI-Mitglied war somit 65 Tage im Einsatz) registriert. Dazu zählen Dienstleistungen wie Essen auf Rädern, Fahrdienst zur Tagesbetreuung oder auch hauswirtschaftliche Hilfestellungen. Übrigens, der KPV Buch zählt aktuell 155 Mitglieder, was bei der Finanzierbarkeit der vielseitigen Angebote eine Rolle spielt.

Seinen ersten Bericht konnte Kassier Matthias Böhler jedenfalls positiv abschließen, während die Obfrau konstatierte, dass weiterhin die verfügbaren Ressourcen im Sinne aller Beteiligten im Fokus stehen. „Die Kommunikation während der Pandemie war ambitioniert, dennoch konnten alle Leistungen erbracht werden“, so die KPV-Vorsitzende mit dem Dank an alle Angehörigen, die in den letzten Monaten zusätzlich gefordert waren. „Wichtig ist, dass das Pflegeteam gute Rahmenbedingungen hat und wir miteinander in enger Abstimmung die Pflege zu Hause forcieren können“, so Lehner abschließend. (MST)