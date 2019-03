Respektiere Deine Grenzen – neue Plattform geht online

Bregenz – Im Jahr 2004 wurde die Initiative „Respektiere deine Grenzen“ mit dem Ziel ins Leben gerufen, systematisch und flächendeckend Schutz für sensible Lebensräume in Vorarlberg zu schaffen. 2019 startet die Initiative neu durch – insbesondere mit der neuen Online Plattform.

Auf der neuen Online Plattform stehen Informationen zum naturverträglichen Verhalten bei Freizeitaktivitäten wie Skitouren, Freeriden, Mountainbiken, Wandern oder Stand-UP-Paddling zur Verfügung. Die Schutzgebiete und Wildruhezonen werden in die Online-Karten etappenweise eingepflegt.

Die wichtigsten Schutzzonen in Vorarlberg werden auch im Gelände mit Hinweistafeln ausgewiesen und in Wander- und Skigebietskarten markiert. Im Winter kommen zusätzliche Tourenlenkungsempfehlungen, um besonders sensible Gebiete zu schützen.