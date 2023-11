Reservieren und dann unentschuldigt fernbleiben – nicht mit Gabriel von der Cucina

"Bei so einem Gebaren hört es sich auf"

"Gerade in der Vorweihnachtszeit vertrauen wir unserer Kundschaft, wenn es um schriftliche Reservierungen geht. Natürlich kann es immer vorkommen, dass man krank wird oder aus anderen Gründen nicht in unser Restaurant kommen kann. Dafür haben wir selbstredend Verständnis. Aber bei so einem Gebaren hört es sich einfach auf. Und der Tisch war für zwei Stunden blockiert", informiert der gebürtige Italiener gegenüber VOL.AT. Zumal die Delegation eines Sozialpartners auch noch frech wurde – "er solle nicht so tun", hieß es.