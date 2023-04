Reparaturcafé Leiblachtal findet Anklang

Hörbranz. Viel Zulauf für ehrenamtliche Initiative im Sinne der Nachhaltigkeit.

Jeden dritten Freitag im Monat herrscht ordentlich Umtrieb in der alten Schreinerei im Forum Leiblachtal (ehemaliges Salvatorkolleg), wenn einige fachkundige Personen zusammen mit den Gästen versuchen, reparaturbedürftige Alltagsgegenstände wieder fit zu machen. Gestartet wurde der kostenlose Service erstmalig im Januar 2023. Einerseits kann zur Freude der Hilfesuchenden oftmals die Lebensdauer des Produktes verlängert werden und andererseits ist die freiwillige Dienstleistung ein wertvoller Beitrag in puncto Ressourcenverbrauch und Abfallvermeidung. „Der rege Zulauf zeigt, dass die Initiative einen Mehrwert für alle Generationen darstellt“, konstatieren Stefan Fischnaller und Hannes Mühlbacher in Bezug auf die Nachhaltigkeit des Reparaturcafés, wo zuletzt auch ein kleiner Fahrradservice angeboten wurde.