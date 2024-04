Rennradfahrer bei waghalsigem Überholmanöver schwer gestürzt

Eine waghalsige Talfahrt endete für einen 47-jährigen Radfahrer mit einem Sturz und einem Krankenhausaufenthalt.

Am Sonntagnachmittag war eine dreiköpfige Rennradgruppe auf der Bödelestraße talwärts in Richtung Schwarzenberg unterwegs. Die Rennradgruppe überholte dabei immer wieder talwärts fahrende Pkw und Motorräder.

Geschwindigkeit unterschätzt

In einer scharfen Rechtskurve versuchte ein 47-jähriger Rennradfahrer, einen Pkw zu überholen. Das Überholmanöver wurde vom Fahrradfahrer unterschätzt, denn die Geschwindigkeit war nicht an den Kurvenradius angepasst, wodurch er über die Gegenfahrbahn, gegen den dortigen Randstein geriet und dadurch zu Sturz kam. Der Fahrradfahrer kam in der Wiese zu liegen.