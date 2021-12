Rennpause für Liensberger nach positivem Corona-Test

ÖSV-Star und Weltmeisterin Katharina Liensberger wurde positiv auf Corona getestet.

Katharina Liensberger wurde in Sölden Vierte und wartet noch auf den ersten Podestrang in diesem Winter. Den wollte sie beim Courchevel-Doppel am Dienstag und Mittwoch ins Visier nehmen. Nach einem positiven Corona-Test muss die Vorarlbergerin die Rennen in Frankreich allerdings auslassen und befindet sich in Quarantäne. "Das Ziel muss Lienz sein", sagte der im ÖSV für Hochleistungssport zuständige Patrick Riml, der in Frankreich Christian Mitter vertritt. Der ÖSV-Frauen-Rennsportleiter wurde während der Speedrennen in Val d'Isere auch positiv auf Covid-19 getestet.

"Liensi" ist geimpft und zeigt nur leichte Symptome

Katharina Liensberger und Christian Mitter hatten zuletzt keinen Kontakt, sind geimpft und zeigen leichte Symptome. Liensberger ist am vergangenen Freitag positiv getestet worden, befindet sich seitdem in Quarantäne und hat am (heutigen) Montag einen weiteren Test absolviert. Von dessen Ergebnis ist abhängig, wie schnell die Vorarlbergerin wieder auf den Rennpisten auftauchen kann. Katharina Liensberger wurde trotz des Tests am Sonntagabend vom ÖSV als Courchevel-Teilnehmerin angegeben.

Zwei Rennen in Frankreich

Dienstag und Mittwoch finden dort zwei Riesentorläufe statt. Am 28./29. Dezember folgen vor dem Jahreswechsel in Lienz in Osttirol noch ein weiterer Riesentorlauf sowie ein Slalom.

Mehrere Tests im ÖSV-Team

Im Lager der ÖSV-Skifrauen hat man umgehend auf die Ereignisse reagiert und das Team mehrmals getestet. Im Hotel in Courchevel wurden die frisch angereisten Mannschaftsteile und jene, die aus Val d'Isere kamen, getrennt. Wie rasch Liensberger nach einem Negativ-Test wieder starten kann, hängt von mehreren Faktoren ab. Auch die Veranstalter haben ein Mitspracherecht. In Courchevel kehrt mit Franziska Gritsch eine ÖSV-Läuferin in den Weltcup zurück, die wegen des Verzichtes auf eine Corona-Impfung nicht zu den Nordamerika-Rennen fahren konnte. Alles was sie zu dieser Angelegenheit zu sagen habe, habe sie in ihrem Post bereits veröffentlicht, erklärte Gritsch in Frankreich. "Sonst freue ich mich, im Weltcup zurück zu sein und als Sportlerin die bestmögliche Fahrt abzuliefern zu können", erklärte die Tirolerin.

