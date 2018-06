Rene Benkos Signa kauft Kika/Leiner - Verhandlerkreise

Die Signa-Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko kauft die angeschlagene Möbelkette Kika/Leiner.

“Der Deal ist durch”, hieß es aus Verhandlerkreisen zur APA. Nachdem der Kreditversicherer Euler Hermes Warenlieferungen nicht mehr abzusichern bereit war und die Urlaubsgelder Ende Juni fällig werden, war Kika/Leiner seit zehn Tagen auf der Suche nach einem finanziellen Ausweg.Nähere Details zum Notverkauf sollen noch in den nächsten Stunden folgen. Kika und Leiner mit mehr als 5.000 Mitarbeitern sind durch den Bilanzskandal der deutsch-südafrikanischen Konzernmutter Steinhoff in den letzten Monaten immer tiefer in die Krise gerissen worden.