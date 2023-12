René Benko in Schwierigkeiten

René Benko steckt in großen Schwierigkeiten: Der Insolvenzverwalter muss schnell Geld beschaffen und teure Sachen verkaufen.

René Benko, Gründer der Signa-Holding steckt in großen Schwierigkeiten. Der Insolvenzverwalter, Christof Stapf, muss jetzt viele teure Sachen schnell verkaufen, um Geld zu bekommen. Dazu gehört auch ein Teil vom berühmten Chrysler Building in New York und ein Privatjet.

Probleme bei der Firma

Die Firma Signa ist sehr kompliziert aufgebaut, mit vielen Beteiligungen an anderen Firmen. Das macht es schwer, alles zu ordnen und zu verstehen, was in der Firma passiert. Der Insolvenzverwalter Christof Stapf berichtet von der Notwendigkeit, schnell Geld zu beschaffen und die Kontrolle über Teile des Unternehmens wiederzugewinnen. „Die Fortführung des Insolvenz-Verfahrens erfordere die Wiedererlangung der Kontrolle über einzelne Teile der Signal-Unternehmensgruppe, soweit dies überhaupt noch möglich ist“, so Stapf.