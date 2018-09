Rendi-Wagner soll neue SPÖ-Chefin werden

In der SPÖ deuten alle Zeichen darauf, dass Pamela Rendi-Wagner neue Parteichefin und damit Nachfolgerin von Christian Kern wird. Die großen Landesorganisationen haben allesamt Zustimmung signalisiert, die Präsentation könnte bereits am Samstag erfolgen. Was noch fehlt, ist eine offizielle Bestätigung.

Wien. In der Wiener SPÖ wollte man sich auf Anfrage offiziell nicht zu den jüngsten Personalspekulationen äußern. Dem Vernehmen nach könnte man aber mit Rendi-Wagner gut leben. Diese sei immerhin eine Wiener Mandatarin, heißt es.

Der steirische SPÖ-Chef Michael Schickhofer (SPÖ) hat am Freitag noch einmal seine Aussage vom Mittwoch bekräftigt: “Pam” ist in seinen Augen “eine von mehreren geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen” im Rennen um den neuen Chef-Sessel in Wien.

Zuerst intern besprochen Tirols SPÖ-Chefin Elisabeth Blanik betonte auf APA-Nachfrage, dass die Nachfolge zuerst intern besprochen werde. Erst danach wolle sie einen Kommentar dazu abgeben, meinte die Osttirolerin. Dennoch bekräftigte sie, dass Rendi-Wagner eine “super Politikerin” sei und jedenfalls die Fähigkeit hätte die SPÖ zu übernehmen.

Die burgenländische SPÖ, die eigentlich als Rendi-Wagner-Skeptikerin galt, hat sich bereits für die ehemalige Gesundheitsministerin festgelegt. Auch der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser ist mit der Quereinsteigerin, die erst seit gut 1,5 Jahren Parteimitglied ist, einverstanden.