Rendi-Wagner abgelöst? Staudinger dementiert

Seit Tagen mehren sich kritische Stimmen um SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Ablöse-Gerüchte dementiert Landeschef Martin Staudinger.

Martin Staudinger ist derzeit bei Krisen-Gesprächen in Wien, will sich dort ein eigenes Bild von der Situation machen, wie der "ORF Vorarlberg" berichtet. Es ärgere ihn, dass Rendi-Wagner wöchentlich in der Öffentlichkeit angezählt wird. Er appellierte an die Partei, die Selbstbeschädigung zu beenden. 15 Millionen Euro Schulden und ein Sparprogramm inklusive 23 Kündigungen seien hart, aber notwendig.