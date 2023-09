Remis im Spitzenspiel zwischen Hard und Schwaz

Der HC Hard und Schwaz lieferten sich im HLA-Topspiel ein hochklassiges Duell, dass schlussendlich mit einem gerechten 26:26-Remis endete.

In der Sporthalle am See in Hard kam es heute zum Topspiel der Handball Liga Austria zwischen dem HC Hard und Tabellenführer Schwaz. Dabei wollten die Roten Teufel dem doch etwas überraschenden Spitzenreiter die erste Niederlage der Saison zufügen. In der ersten Halbzeit entwickelte sich der erwartet enge Schlagabtausch, bei dem die Hausherren meist knapp vorne lagen. Nur zu Beginn und gegen Ende langen die Schwazer kurzfristig zumindest einen Treffer voran. Am Ende ging es beim Stand von 15:15 in die Pause.