Remis im Ländle-Derby genügt SCR Altach zum Klassenerhalt

Die Altacher bleiben zwar in dieser Saison ohne Derbysieg, mit dem 1:1 gegen den großen Ländle-Kontrahenten konnte aber der Klassenerhalt fixiert werden.

Das letzte Heimspiel der Saison war für den CASHPOINT SCR Altach zugleich auch der erste Matchball im Kampf um den Klassenerhalt. Vor ausverkauftem Haus trennten sich die beiden Teams am Ende mit einem 1:1-Remis, der Punkt war für die Mannen von Trainer Klaus Schmidt am heutigen Tag genug, um sich einen Spieltag vor Ende den Klassenerhalt zu fixieren!

SCRA-Coach Klaus Schmidt vertraute im vierten Ländle-Derby der Saison auf die selbe Elf, die auch in der Vorwoche beim so wichtigen Sieg in Ried begann. Bei den Gästen aus der Stickergemeinde gab es insgesamt vier Wechsel, mit dabei war auch wieder Abwehrchef Jean Hugonet.

Die Altacher begannen mit Schwung, man merkte das neu gewonnene Selbstvertrauen nach dem Dreier im Innviertel. Insgesamt entwickelte sich aber die erwartet umkämpfte Partie, die zuweilen auch Hektik zu bieten hatten. Die Gäste fanden durch Guenouche zwei nicht ungefährliche Abschlüsse vor (7. Bzw. 27.), beim SCRA war es der aufgerückte Gugganig, der mit einem Kopfball Keeper Helac prüfte.

Der Altacher Innenverteidiger war kurz zuvor bereits im Mittelpunkt gestanden. Als die Kugel nach einem Laufduell bereits im Aus war, traf der 28jährige seinen Gegenspieler Surdanovic am Hals, der Schiedsrichter wurde vom VAR an die Seitenlinie beordert. Dort sah sich der Unparteiische die Szene an und entschied sich dazu, den Altacher Defensivspieler zu verwarnen.

Abdijanovic gelingt Premierentor

Unmittelbar im Anschluss musste Klaus Schmidt verletzungsbedingt erstmals wechseln, für den angeschlagenen Strauss kam Aigner neu in die Partie. Positivere Nachrichten für die Hausherren gab es dann nach 34 Minuten. Balic bediente im Zentrum Abdijanovic, der etwas zu viel Platz vorfand und sich ein Herz fasste. Der Schuss des 22jährigen ging präzise flach ins Eck, Helac war geschlagen und der umjubelte Führungstreffer für die Akteure in weiß-schwarz war damit perfekt. Der Premierentreffer in der Bundesliga von Abdijanovic war nicht nur wichtig, sondern ebenso sehenswert. Schließlich ging es mit dieser knappen Führung der Schmidt-Elf auch in die Halbzeitpause.

Ausgleich durch Diaby

Nach Wiederbeginn waren die Lustenauer das aktivere Team, auf Altacher Seite beschränkte man sich vorwiegend auf die Defensivarbeit. Dieser Umstand führte nach einer Stunde zum Ausgleich der Sticker. Ein Angriff lief über die rechte Seite, Anderson spielte die Kugel in die Mitte, dort rutschte das Spielgerät an allen Altachern Defensivspielern vorbei und so kam der zur Pause eingewechselte Diaby zum Abschluss und überwand Casali zum 1:1.

Beinahe hätten die Gastgeber postwendend geantwortet, einen Schuss von Bukta konnte Helac nur abprallen lassen und so kam Jäger zum Nachschuss. Der Altacher Kapitän brachte den Ball allerdings nicht auf das Gehäuse.

In der Schlussphase war auf dem Rasen dann deutlich zu sehen, wer an diesem Tag mehr zu verlieren hatte. Auch auf den Rängen war die Nervosität greifbar, bei vielen Zuschauern auf der Tribüne ging der Blick immer mehr auf das Smartphone, um den aktuellen Zwischenstand zwischen Hartberg und Ried zu erfahren. Da zu diesem Zeitpunkt die Steirer führten, herrschte zumindest keine unmittelbare Gefahr, was eventuell einige angespannte Nerven beruhigte.

SCRA fixiert Klassenerhalt

Auch wenn sich beide Mannschaften nicht hinten einigelten, so blieben ganz große Chancen auf einen weiteren Treffer zunächst aus. Die größte Chance auf das Siegtor hatte der eingewechselte Nuhiu, der aber den Kasten verfehlt. So blieb es nach umkämpften 90 Minuten im vierten Ländle-Derby der Saison beim 1:1-Remis. Die Altacher bleiben zwar damit in dieser Spielzeit gegen den großen Konkurrenten ohne vollen Erfolg, der Zähler heute und die gleichzeitige Niederlage der Rieder waren aber genug, um einen Spieltag vor dem Ende den Klassenerhalt zu fixieren.

CASHPOINT SCR Altach – SC Austria Lustenau 1:1 (1:0)

Samstag, 27.05.2023, 17:00 Uhr

CASHPOINT Arena, 8.500 Zuschauer (ausverkauft)

Tore: 1:0 Abdijanovic (34.), 1:1 Diaby (60.)

(TT)