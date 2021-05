Rekordwerte bei zwei Challenges im Schulsport

Zweimal über viertausend Schüler und Jugendliche haben im Seilspringen und im Ballspiel teilgenommen.

„Schön, dass in diesen so herausfordernden und nicht einfachen Zeiten so viele junge Sportler und Lehrpersonen an den von uns angebotenen und perfekt organisierten Challenges teilnehmen. Der hohe Zuspruch bei den Premieren gibt uns auf alle Fälle recht sowas einzigartiges durchzuführen und fortzusetzen“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer. Der Schulsport Vorarlberg blüht trotz der langen Wettkampfpause von über einem Jahr wieder groß auf und hat mit dem Kooperationspartner dem Allgemeinen Sportverband Vorarlberg etwas Großartiges auf die Beine gestellt.