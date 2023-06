Rekordverdächtiger Fagottunterricht im Finale

Musiklehrer Gilbert Hirtz begleitet die musikalische Entwicklung von Fagottistin Raphaela Robosch zwölf Jahre lang.

Andelsbuch. Die Andelsbucherin Raphaela Robosch stellt heuer einen neuen Rekord auf: zwölf Jahre Fagottunterricht bei Gilbert Hirtz an der Musikschule Bregenzerwald. Aus diesem Anlass und weil es die junge Musikerin in die weite Welt ziehen wird, ist dies das letzte Schuljahr an der Musikschule Bregenzerwald.

Als begabte kleine Volksschülerin hat Raphaela Robosch im Alter von 7 Jahren mit dem Fagott begonnen. Inzwischen ist sie zu einer jungen Persönlichkeit gereift, die viele musikalische Erfolge aufzuweisen hat. Einen entscheidenden Anteil an ihrer musikalischen Entwicklung hat ihr Musiklehrer Gilbert Hirtz. Zum Abschluss dieser Zusammenarbeit lud die Musikerin zu einem Konzert in den Bahnhof Andelsbuch. Ela & Co nahmen die Besucher mit Fagott, Klavier, Akkordeon und Schlagzeug auf eine musikalische Reise von der Klassik über Unterhaltungsmusik bis zum Jazz mit. Neben Raphaela Robosch (Ela) musizierten Mayya Melnichenko, Pia Meusburger, Valentina Schedler, Gilbert Hirtz, Martin Schöch, Pia Meusburger und Klaus Greiderer. ME