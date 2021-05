Rekordverdächtiger Dorfbrunnen

Kürzlich wurde in Au Rehmen der mittlerweile in die Jahre gekommene Brunnentrog erneuert. Der neue Einstamm-Brunnentrog scheint mit seiner beachtlichen Größe rekordverdächtig zu sein.

Mario Muxel, der das Handwerk des Brunnenbauers von seinem Großvater gelernt und übernommen hat, fertigte aus einer ca. 190 Jahre alten Weißtanne einen neuen Brunnentrog für den Rehmer Dorfbrunnen. Geboren“ wurde das einstige Weißtannenbäumchen ca. im Jahre 1830, also im selben Jahr wie der Habsburger Monarch Kaiser Frz. Josef I., und zwar auf der Alpe Üntschenberg /Vorsäß Vorderhopfreben auf cirka 1.350 m Seehöhe und hat somit allerhand Kriegswirren, Lawinen, Murenabgänge und Sturmkatastrophen unbeschadet überstanden.

Der Rehmer Dorfbrunnen lässt sich als historischer Wasserspender bis in das Jahr 1753 zurückverfolgen. Dort spielte sich in früheren Zeiten ein Teil des täglichen Lebens der Rehmer Dorfbevölkerung ab. Beim Brunnen selbst gab es einst ein „Wäschhüttle“ mit beheizbarem Wäschekessel wo die Frauen Wäsche wuschen und zugleich die neusten Dorfgeschichten austauschten. Auch das Vieh wurde täglich zum Tränken an den Dorfbrunnen getrieben.