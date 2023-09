Rekordumsatz! 19 Fakten über die Doppelmayr Holding SE

Rekordumsatz von 946 Mio. Euro: Doppelmayr Holding SE besticht 2022/23 mit beeindruckender Performance.

Die Doppelmayr Holding SE, der Seilbahnbau-Weltmarktführer aus Vorarlberg, hat einen weiteren Meilenstein in ihrer beeindruckenden Geschichte erreicht. Das Unternehmen kann - wie berichtet - auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 2022/23 zurückblicken, in dem es einen Rekordumsatz von 946 Millionen Euro verzeichnete. Hinter diesem beeindruckenden Umsatz steckt eine Fülle von Innovationen, strategischen Entscheidungen und Erweiterungen, die sowohl in der Seilbahnbranche als auch darüber hinaus Wellen schlagen.