Rekordsumme von 36.245 (!) Euro für den schwerkranken Lion

Viele Vorarlberger Firmen, die Fanklubs der Ösi Borussen und Manchester United haben im Benefizevent eine großartige Summe zusammengebracht.

Eine Rekordsumme von 36.245 Uhr Euro an Spenden brachte das vom Fanklub Ösi Borussen in Person von Johannes Sturn und dem Fanklub Manchester United mit Martin Moosbrugger, Daniel Quantschnig und Marcel Buchmüller ins Leben gerufene Benefizevent für den schwerkranken Lion aus Beschling. Nun wurde die großartiges Spendensumme von den Organisatoren an die Eltern von Lion übergeben. Ein großer Dank gilt nicht nur den beiden Fanclubs für die Durchführung des Benefizspiel in Frastanz, sondern auch allen kleinen und größeren Sponsoren in ganz Vorarlberg. Jetzt hoffen die Organisatoren, dass Lion aus Beschling dank seiner Delfintherapie wieder völlig gesund wird. Ganz Vorarlberg drückt die Daumen.