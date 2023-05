Rekordsumme: 19.734 Euro an Schmetterlingskinder

Im Rahmen des Frühschoppen im Rankweiler Hof wurde von Quadro Ernst ein Scheck in Rekordhöhe von 19.734 Euro an Debra Austria Brigitte Schwarz übergeben.

RANKWEIL. „In Vorarlberg gibt es unter Anführung einen positiv Verrückten, welcher Spenden sammelt und viele Veranstaltungen für soziale Zwecke auf professioneller Basis seit vielen Jahrzehnten durchführt um Projekte zu unterstützen. Das ist kein Geringerer als Quadro Ernst“, sagt der ehemalige Bundesrat Edgar Mayer und war voll des Lobes. Seit etwa sechs Monaten hat Quadro Ernst alias Ernst Robol für die Aktion Schmetterlingskinder Spendengelder gesammelt. Ein Scheck in Höhe von einer imposanten Summe von 19.734 Euro wurde nun vom Feldkircher Quadro Ernst an Debra Austria Vorstandsmitglied Brigitte Schwarz übergeben. Der Weltladen Frastanz mit Norbert und Waltraud Hauser und dem Kneipp Activklub Frastanz hat sich mit einer Gesamtsumme von 5000 Euro daran beteiligt. Ein verlängerter Frühschoppen im wunderschönen Gastgarten vom Gasthof Rankweiler Hof war der große Anlass der Scheckübergabe mit vielen kleineren und größeren Sponsoren. „Es gibt leider noch keine Heilung der seltenen Erkrankung. Allerdings geben schon gute Versuche Grund zur Hoffnung. Es wird in den nächsten Jahren alles unternommen um eine Heilung herbeizuführen“ , sprach Debra Austria Ärztin Brigitte Schwarz Klartext und bedankte sich insbesondere beim Quadro Ernst und auch bei allen Spendern. Schwarz berichtete von der einzigartigen Spezialklinik von Europa in Salzburg in Bezug zur Krankheit Schmetterlingskind. In den Vereinigten Staaten von Amerika wurde schon eine Salbe zugelassen, die eine wesentliche Verbesserung der Krankheit beinhaltet. Die Forschungsabteilung in Salzburg, die sich ausschließlich über Spendengelder finanziert, arbeitet auf Hochtouren und es trägt schon erste Früchte. Heilbare Medikamente sollen in absehbarer Zeit entwickelt werden. Schmetterlingskinder sind Menschen, die von der Hautkrankheit Epidermolysis bullosa (EB), einem sehr seltenen Gendefekt betroffen sind. Dieser macht die Haut so empfindlich wie Schmetterlingsflügel – schon durch sanfte Berührung oder unachtsame Bewegungen können schmerzhafte Blasen entstehen. Der musikalische Frühschoppen im Hof brachte eine Spendensumme von 1540 Euro. 700 Euro wurden in der Spendenbox im Hubi´s Cafe Bar Bistro Illpark in Feldkirch gesammelt. Mehrere Firmen und private Menschen stellten sich auch in den Dienst der guten Sache und haben schon im Vorfeld der Übergabe für die Summe von 13.190 Euro gesorgt. „Mein Ziel ist und bleibt 30.000 Euro für die Aktion Schmetterlingskinder zu übergeben“, so Quadro Ernst. Für die muskalische Umrahmung der großen Feier im Rankweiler Hof mit Moderator Edgar Mayer sorgte auch eine Abordnung der Stadtmusik Feldkirch.VN-TK