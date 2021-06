Rekordstarterfeld im VFV Cup: 123 Vereine sind dabei

Statt sieben werden nun acht Spieltage im heimischen Pokalbewerb gespielt.

Im 46. UNIQA-VFV-Cup werden erstmals alle Mannschaften, die am Spielbetrieb der Saison 2021/2022 teilnehmen, also gesamt 123, teilnehmen. Daher gibt es auch acht statt sieben Runden. Die Mannschaften der VN.at Eliteliga steigen erst in der vierten Runde, die Mannschaften der Vorarlbergliga in der dritten Runde ein. Die erste Runde findet am Wochenende 23. – 25. Juli 2021 statt. In der ersten Runde wird es 45 Spiele (90 Mannschaften Landesliga – 5. Landesklasse) geben, die verbleibenden 5 Mannschaften erhalten ein Freilos und steigen erst in der zweiten Runde (3./4. August) ein.