Rekordpreise auf den Wiesn: Eine Maß Bier teuer wie nie

1985 kostete eine Maß Bier knapp sechs DM - umgerechnet etwa drei Euro. In diesem Jahr müssen die Wiesngänger Rekordpreise zahlen. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter verteidigt den Preis.

Es ist wieder soweit: Wiesnzeit. Am Samstag beginnt in München das 186. Oktoberfest. Für einen guten Umsatz tüftelten Schausteller, Gastronomen und Verkäufer am Donnerstag an ihren Ständen auf der Theresienwiese. Vielleicht werden in diesem Jahr mal wieder Rekorde gebrochen?