Rekordkälte in Norwegen

Norwegen und Schweden erleben die kältesten Nächte seit vielen Jahren, mit Temperaturen, die in Norwegen auf minus 43,5 Grad und in Schweden auf minus 43,8 Grad gefallen sind.

In der norwegischen Stadt Kautokeino, nahe dem Polarkreis, wurde in der Nacht zum Freitag mit minus 43,5 Grad die niedrigste Temperatur seit 25 Jahren gemessen. Dieser Kälterekord wurde vom Norwegischen Meteorologischen Institut bestätigt und ist ein Zeugnis der extremen Witterungsbedingungen in der Region.

Schwedens kälteste Januarnacht seit 1999

Auch das benachbarte Schweden verzeichnete ähnlich niedrige Temperaturen. In Naimakka, der nördlichsten Wetterstation Schwedens, sank das Thermometer in der Nacht zum Donnerstag auf minus 43,8 Grad. Laut dem schwedischen Wetterinstitut war dies die kälteste Januarnacht in Schweden seit über zwei Jahrzehnten.

In der Nacht zum Donnerstag sank das Thermometer auf minus 43,8 Grad. ©Canva

Maßnahmen für Obdachlose in Oslo

In Reaktion auf die extreme Kälte wird der Hauptbahnhof in Oslo, der Hauptstadt Norwegens, in den kommenden Nächten geöffnet bleiben, um Obdachlosen Schutz zu bieten. Diese Maßnahme, berichtet von der Zeitung "Avisa Oslo", soll so lange andauern, wie es die Wetterverhältnisse unmöglich machen, draußen zu übernachten.