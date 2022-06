LAnge Schlangen vor den Freibädern am Hitzerekord-Sonntag in Vorarlberg.

Rekordhitze in Vorarlberg - Die 36 Grad sind geknackt

So heiß war es dieses Jahr in Vorarlberg noch nicht. Feldkirch hat am Samstag laut ZAMG die 36-Grad-Marke geknackt.

Mit 36,5 Grad ist Feldkirch am Sonntagnachmittag nicht nur der Hitzepol Vorarlbergs, sondern auch ganz Österreichs - um 14.40 Uhr wurde die heißeste Juni-Temperatur seit 1950 gemessen. Die ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) weist zudem Bludenz mit 35,2 Grad als zweiten Ort mit mehr als 35 Grad im Ländle aus (Stand 14 Uhr).

Zum Wochenbeginn wird das Wetter unverändert heiß bleiben. Einzelne Wärmegewitter sind im Bergland zumindest möglich. Generell ist aber vor Mittwoch, dann sind verbreitete Gewitter vorhergesagt, keine nennenswerte Abkühlung prognostiziert.

Das Wetter am Sonntag

Mit viel Sonne und später ein paar Quellwolken über den Bergen bleibt es sehr heiß. Gegen Abend sind einzelne Hitzegewitter im Bergland nicht ganz auszuschließen. Höchstwerte: meist 31 bis 36 Grad.

Der Abend und die Nacht verlaufen wieder ausgesprochen warm bzw. schwül. Etwaige Gewitter über den Bergen ziehen abends rasch ab. Die Temperaturen sinken nicht unter 21 bis 16 Grad.

Vorschau auf Montag

Die Luft ist sehr schwül und deutlich labiler, damit entwickeln sich neben zeitweiligem Sonnenschein rasch Quellungen über den Bergen. Diese führen dort zu einigen Gewittern, während es vom Rheintal bis in den Vorderwald meist recht sonnig und trocken bleiben dürfte. Tiefstwerte: 16 bis 21 Grad, Höchstwerte: 27 bis 31 Grad.

Prognose für Dienstag

Bei schwülheißer Witterung scheint häufig die Sonne. Zwar wachsen besonders über dem Bergland erneut einige Quellwolken empor, diese sorgen zunächst aber nur vereinzelt für lokale Gewitter. Meist bleibt es ganztags freundlich und trocken, erst abends steigt die Gewitterneigung überall deutlich an. Tiefstwerte: 16 bis 21 Grad, Höchstwerte: 28 bis 33 Grad.