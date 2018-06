Rekorde für Vorarlberger Tourismus

1,3 Millionen Gäste und über fünf Millionen Übernachtungen in Vorarlberg - das ist das Resümee der Wintersaison und auch ein neuer Rekord.

Im Rahmen des Vorarlberger Tourismusforum zog Landeshauptmann Markus Wallner zusammen mit Vorarlberg Tourismus, die heuer ihr 125-jähriges Bestehen feiern, Bilanz. “Es geht um Innovationskultur und darum, in Sachen Gastfreundschaft, Regionalität und Nachhaltigkeit international eine Führungsposition einzunehmen”, so der Landeshauptmann.

Neues Konzept

“Vorarlberg touristisch unverwechselbar machen: An diesem Vorhaben arbeiten im Rahmen der Strategie alle beteiligten Partner und Akteure engagiert und leidenschaftlich mit”, sagt Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser. Je nach Saison sein bis zu 15.000 Mitarbeiter in der Branche beschäftigt. Das neue Konzept ziele vor allem auf eine Verbesserung in den Bereichen Arbeitsplatzgestaltung, Bildung und Qualifikation, regionale Zusammenarbeit und Nachhaltigkeit sowie auf Kommunikation und Digitalisierung ab. (red)