Rekordbestellung am Ballermann: Fußballer feiern Aufstieg mit 1000 Bier

Hoch die Tassen! Eine meterlange Tischreihe ist mit 1000 Bier angerichtet, was eine stolze Menge von 200 Litern entspricht.

Die Fußballer vom FV Bonn-Endenich 1908 hatten allen Grund zur Freude, denn sie feierten ihre Meisterschaft in der Landesliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga gebührend auf Mallorca. Und wie feiert man am Ballermann standesgemäß? Natürlich mit Bier – und zwar in großen Mengen.