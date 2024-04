Rekordauflage im Schulschach sprengte den Rahmen

So viele Schüler und Jugendliche aus ganz Vorarlberg wie noch nie nahmen bei den landesweiten Titelkämpfen im Schach in Altach teil.

ALTACH. Eine rekordverdächtige Anzahl von insgesamt 232 Teilnehmern, davon 63 Schüler im Hauptbewerb, 64 Athleten im Nachwuchs, 55 Starter in der Oberstufe und 50 Nennungen von den Volksschulen in Vorarlberg, beteiligte sich am diesjährigen Landesfinale im Vorarlberger Schulsport im Schach. Vom Schach Landesreferenten Christian Leitgeber und seinem Team wurde den jungen Sportlern im Veranstaltungszentrum KOM in Altach professionelle Rahmenbedingungen geboten. Das Schachspiel ist ein strategisches Brettspiel, bei dem zwei Spieler abwechselnd Spielsteine mit Figuren auf einem Spielbrett bewegen. Ziel ist und bleibt den Gegner schachmatt zu setzen, das heißt, dessen König anzugreifen, dass diesem weder Abwehr noch Flucht möglich ist. Schach ist weltweit bekannt und hat auch im Vorarlberger Schulsport einen wahren Boom ausgelöst. Diese Sportart ist vom Internationalen Olmypischen Komitee als attraktiver Sport anerkannt. So viele Schüler und Jugendliche wie noch nie, haben am landesweiten Bewerb in der Rheindorfgemeinde Altach teilgenommen und viele Zuschauer waren stundenlang anwesend. In der Kategorie Oberstufe konnte sich das BG/BRG Feldkirch Rebberggasse mit dem Quintett Magdalena Wielander, Felix Asanger, Jonas Oelsch, Viktor Guba und Benedikt Magnes durchsetzen. Damit vertreten die Schüler aus der Montfortstadt die Ländle-Farben bei den Bundesmeisterschaften der Sekundarstufen, welche vom 4. bis 7. Juni im Montafon in Schruns/Tschagguns stattfinden werden. Edin Haralcic von der Hak Feldkirch siegte im Einzel vor Elia Cafasso (Lauterach) und Benjamin Kienböck vom Sportgymnasium Dornbirn. Der zweite Rang in der Oberstufe wurde durch die Feinwertung entschieden, da gleich mehrere Mannschaften punktgleich waren. Das BG Bludenz, ebenfalls ein Ticket auf österreichischer Ebene gelöst, belegte Rang zwei vor dem BORG Lauterach. Im Hauptbewerb hatte das BG Dornbirn vor der MS Bludenz die Nase vorne. Beide Erstplatzierten wollen in Tschagguns für eine gute Topplatzierung mit den anderen nationalen Schulen erreichen. Der Bludenzer Gazwan Maymo, Tobias Markstaler aus Altach und der Dornbirner Kilian Linder waren im Einzel vom Hauptbewerb die Besten. Das Mädchenteam der MMS Götzis mit der Viertplatzierten Christina Domig im Einzel gewann den Nachwuchsbewerb vor dem BG Dornbirn und der ersten Truppe der MMS Götzis. Bei den Volksschulklassen setzte sich die VS Bregenz-Mehrerau vor der VS Dornbirn-Haselstauden und der VS Muntlix durch. Die Koblacherin Luisa Lins lieferte im Einzel als Dritte hinter den Bregenzern Güney Gülmez und Xavier Werle eine echte Talentprobe ab. Das Bundesfinale der Volksschulen im Schach wird in Niederösterreich ausgetragen.VN-TK