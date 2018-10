Rekord für Lena Baumgartner - alle Ergebnisse im Sport-Kegeln

Beim 4. Spiel in der Damen-Superliga gelang der 15-jährigen Lena Baumgartner bei ihrem zweiten Einsatz in der höchsten Österreichischen Damenliga mit 637 Kegeln ein neuer Österreich-Einzelrekord U18.

Bei den Herren in der Bundesliga West erzielte ESV Bludenz in der 4. Herbstrunde in Lambach ein neuer Mannschaftsrekord mit 588,8 Kegeln Schnitt. Die Tagesbestleistung zeigte Mario Gruber mit 654 Kegeln. Das Spiel endete mit einem 5:3-Sieg.

Aktuelle Ergebnisse im Überblick:

4. Herbstrunde:

Superliga Damen: 2:6-Niederlage für SKC EHG Dornbirn in St. Pölten

1. Bundesliga West Herren: 5:3-Sieg für ESV Bludenz in Lambach, 3:5-Niederlage für SKC Koblach in Saalfelden, 2:6-Niederlage für SKC EHG Dornbirn in Schneegattern.