Vorarlberg: Eine Milliarde Umsatz für Rauch Fruchtsäfte

Rauch Fruchtsäfte erzielt erstmals in der Firmengeschichte über eine Milliarde Euro Umsatz.

2019 feierte das Vorarlberger Familienunternehmen sein 100-jähriges Bestehen. Das Jubiäumsjahr zeigt sich trotz wetterbedingt schwieriger Ernte als wirtschaftlich äußerst erfolgreich. "Wir beschäftigen mittlerweile mehr als 2.000 Mitarbeiter weltweit und entwickeln uns weiterhin sehr gut. Ich bedanke mich bei den Teams an allen Standorten für ihr großes Engagement. Denn obwohl die Ernten in Europa wetterbedingt letztes Jahr zum Teil schwierig ausfielen, konnten wir im Ergebnis erneut zulegen", so Jürgen Rauch, CEO von Rauch Früchtsäfte in einer Aussendung.