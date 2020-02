Rekord: Antenne Vorarlberg sendete auf 2.300 Metern

Antenne Vorarlberg sendete ihre Morgen-Show am Freitag live auf 2.300 Meter Höhe - die höchste Übertragung Österreichs!

Live aus dem Igludorf Silvretta Montafon sendeten Sandra und Veithi auf 2.300 Meter Höhe und trotz Eiseskälte am Freitag ihre Morgen-Show.

Schon am Donnerstag gingen sie gemeinsam mit einer kleinen Gruppe ausgewählter Antenne Vorarlberg-Hörern zum Igludorf, um am Freitag pünktlich "on air" gehen zu können.