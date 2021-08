Reizwäsche: Helene Fischer lässt ihre Fans träumen!

Schlager-Queen Helene Fischer: Nasse Haare und in Reizwäsche. So sexy zeigt sich die Sängerin jetzt ihren Fans.

Video: Die Schlagerkönigin ist zurück – und das schöner denn je!



Eine Schock-Nachricht für ihre Fans

Aber neben den heißen Bildern gibt es auch einen Wermutstropfen:

„Die Helene Fischer Show“ ist eines der TV-Highlights des Jahres: Traditionell am ersten Weihnachtstag begrüßt Helene Fischer nationale und internationale Stars in ihrer Sendung. Auch 2021 macht Corona der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Den Ausfall bestätigte ZDF-Sprecher Stefan Unglaube gegenüber der „Bild am Sonntag“.