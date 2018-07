Reitmayr siegt, Bader top, Neyer starker Fünfter

Sehr starke Vorstellungen der drei Ländle-Triathleten Paul Reitmayr, Martin Bader und

Martin Bader (Tri Dornbirn) war mit einer überzeugenden Leistung in der deutschen Triathlon-Bundesliga in den Top 15

Fast schon gewohnt zeigte der Dornbirner in der deutschen Bundesliga eine top Leistung auf der Sprintdistanz. Er konnte sich mit der Zeit von 55:28 und einen Rückstand von knapp 50 Sekunden in die Top 15 schieben. Und somit hatte er einen großen Anteil am 5. Gesamtrang seines deutschen Teams AST Süßen. Beim Schwimmen stieg er mit den Führenden aus dem Wasser. Beim Rad platzierte er sich in der ersten Radgruppe, wobei diese nach 20km auf 60 Athleten anwuchs. Somit gab es eine Laufentscheidung auf den 5 Kilometern. Hier zeigte er einen schnellen Lauf und platzierte sich auf dem 15. Rang.