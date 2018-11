Reiter. Design – Wir richten Sie ein

Handwerk trifft Kunst. Funktion trifft Form. Material trifft auf Potenzial.

„Little Petra“

Der „Little Petra“-Sessel wurde erstmals in Kopenhagen auf der „Cabinetmakers Guilt Exhibition“ im Jahre 1938 vorgestellt. Dem Architekten Viggo Boesen wäre damals sicher nicht in den Sinn gekommen, dass sein „Little Petra“-Sessel eine Designikone wird, die 80 Jahre später noch die Herzen von Designliebhabern höherschlagen lässt! Die nur etwa 30 Stück der Origialsessel, werden auf Auktionen weltweit zu Höchstpreisen gehandelt. Wie gut, dass der dänische Designmöbel Hersteller &tradition das Privileg hat, den „Little Petra VB1“-Designersessel jetzt neu aufzulegen. Der unglaublich bequeme Sessel passt sich dank seiner schlichten und dennoch außergewöhnlichen Form perfekt in jede Wohnungseinrichtung ein. Aber auch im Objektbereich, wie den Eingangshallen von Hotels oder Empfangshallen von Firmen ist der „Little Petra VB1“-Sessel von &tradition ein absolutes Highlight.