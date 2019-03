reiter design – USM Haller Möbel

Qualität, Modularität und Nachhaltigkeit. Diese Werte tragen nicht nur das Unternehmen USM, sondern zeichnen auch das Möbelbausystem USM Haller aus. Ein System, das Materialien optimal nutzt, die Umwelt respektiert und eine große persönliche Verwendungs- und Gestaltungsfreiheit eröffnet.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine weitere große Designmarke in unserem Portfolio begrüßen dürfen. USM eröffnet zahlreiche Möglichkeiten sowohl im Homebereich als auch für Office- Anwendungen. Wir beraten Sie gerne.“ Harald F. Künzle, Geschäftsführer

Klare Formen und eine Designsprache, die kurzlebige Trends überdauert – das ist das Möbelbausystem von USM. Auch wenn sich das Tempo in Ihrem Leben vielleicht von Zeit zu Zeit ändert, USM begleitet Sie und passt sich an.

Vielseitigkeit hat schlichte Form

Dank seiner Modularität und Zeitlosigkeit passt USM in jeden Raum und erfüllt eine Vielzahl an Funktionen. Flexibel passt es sich Ihren Bedürfnissen und Ihren Vorlieben an und unterstützt Sie, Ihr Heim oder Ihren Arbeitsplatz zu ordnen – mit genau dem Stauraum, den Sie benötigen.