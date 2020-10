Reisewarnungen dämpfen Tourismus-Ergebnisse

Von Mai bis September 2020 rund 803.400 Gäste und 2.932.700 Übernachtungen in Vorarlberg.

Winterkodex Vorarlberg

Für die kommende Wintersaison wurde im Rahmen der Iniative „Winterkodex Vorarlberg“ ein Bündel an Maßnahmen geschnürt, das größtmögliche Sicherheit für den Urlaubsaufenthalt in Vorarlberg gewährleisten und ein Infektionsrisiko weitest möglich ausschließen soll..

Das Auswärtige Amt Deutschlands erklärte Vorarlberg am 24. Prozent 2020 zum COVID‐19‐Risikogebiet und warnte vor touristischen Reisen nach Vorarlberg.

Minus für Hotels, Plus für Ferienwohnungen

Auch im Monat September 2020 war sichtbar, dass Urlaubende vorzugsweise Nächtigungen in gewerblichen (+34,1 Prozent) und privaten Ferienwohnungen (+15,0 Prozent) buchten. Ebenso waren Übernachtungen auf Campingplätzen (+32,8 Prozent) im September sehr beliebt. Nächtigungsrückgänge hingegen meldeten Betreiber von Hotels, Gasthöfen, Pensionen (‐9,4 Prozent) und Anbieter von Privatzimmern (‐9,1 Prozent).

Diese Rückgänge bei Hotels, Gasthöfen und Pensionen sind für Tourismusdirektor Schützinger „besonders schmerzhaft, da in diesen Betrieben ein Großteil der Wertschöpfung passiert“.

Kleinwalsertal und Bodensee-Region hart getroffen

Die regional sehr unterschiedliche Entwicklung mit einem deutlichen Minus in den Destinationen Bodensee-Vorarlberg und Kleinwalsertal führt Schützinger auf die sehr unterschiedliche Gästestruktur zurück. So ist etwa das Kleinwalsertal stark von deutschen Gästen abhängig, die nach der Reisewarnung am 24.9. großteils vorzeitig abreisten. Die Tourismusregionen Montafon (+7.100), Alpenregion Bludenz (+6.100), Bregenzerwald (+5.100) und Arlberg (+4.500) erzielten im Monat September 2020 Nächtigungsgewinne. Nächtigungseinbußen wurden hingegen von den Regionen Kleinwalsertal (‐23.700) und Bodensee‐Vorarlberg (‐16.400) gemeldet.