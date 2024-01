Reisepreise steigen heuer nicht mehr so stark

Die Preise für Pauschalreisen steigen heuer nicht mehr so stark wie im Vorjahr. Beim Anbieter Ruefa mit seinen über 70 Reisebüros rechnet man im Schnitt mit einer Preiserhöhung von 3 Prozent. Im vergangenen Jahr sei das verknappte Flugangebot mit ein Grund für die hohe Preissteigerung gewesen, sagte Ruefa-Geschäfsführer Michele Fanton. Dieses steige nun wieder. Einer Umfrage zufolge hat die Teuerung auf das Reiseverhalten aber gar nicht so einen großen Einfluss.

Ruefa ist mit den Vorausbuchungen für 2024 sehr zufrieden. "Wir haben heuer das Buchungsverhalten, das wir von vor der Pandemie kennen", so Fanton. Die Menschen würden wieder früher buchen. 2024 dürfte Spanien bei Ruefa der große Gewinner werden. Sowohl umsatzmäßig als auch von der Anzahl der Gäste her liege Spanien derzeit als Reiseziel vorne, sagte Fanton. Nach Umsätzen gesehen folgen Griechenland, die Malediven und Thailand, nach Passagierzahlen Griechenland, Ägypten und Deutschland.

Am liebsten wird im Juli und August verreist, nicht nur unter jenen, die wegen Kindern auf Ferienzeiten angewiesen sind, geht aus der Befragung hervor. Viele würden ans Meer wollen und auch die, die in Österreich blieben, würden das stabile Sommerwetter gerne zum Baden nutzen, so Fanton. Top-Reiseziele in Europa sind Italien, Kroatien und Deutschland, in der Ferne die USA, Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).