Reisebeschränkung nun auch für Balearen-Rückkehrer

Die Bundesregierung weitet die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie weiter aus.

Nach zuletzt der Verschärfung für Kroatien-Rückkehrer werden die strengeren Einreise-Regeln nun auch auf die Balearen ausgeweitet. Einreisende von den spanischen Inseln müssen künftig einen negativen PCR-Test vorweisen oder in Heimquarantäne bleiben, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag.

Kanaren nicht betroffen

Die neuen Bestimmungen treten ab kommenden Montag in Kraft, gaben Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bekannt. Betroffen sind die gesamten Balearischen Inseln mit Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Für Festland-Spanien gelten diese strengen Einreisebestimmungen bereits seit 10. August. Einreisende müssen entweder einen negativen Test vorlegen oder in Heimquarantäne innerhalb von 48 Stunden einen Test veranlassen. Lediglich die Kanarischen Inseln sind nach wie vor nicht von diesen Maßnahmen betroffen.

Appell an Rückkehrer

Er werde ab Montag auch für die Balearen eine "Reisewarnung" geben, sagte Kurz im Kanzleramt nach einem Gespräch mit Nehammer und Anschober. Gleichzeitig appellierte er an alle Rückkehrer aus diesen Gebieten, sich bei den eingerichteten Teststationen testen zu lassen.

Aktuell 1.545 "aktive" Fälle auf den Balearen

Auf den Balearischen Inseln gibt es aktuell 1.545 aktive Coronavirusfälle. Das meldete das Balearische Amt für Epidemiologie am Dienstagvormittag. Damit gab es im Vergleich zum Montag 78 Neu-Infektionen. Seit Beginn der Aufzeichnungen wurden vom Gesundheitsministerium 4685 Fälle auf den Balearen gemeldet.

Vermehrte Kontrollen an Grenzen

Neben den verschärften Einreisebestimmungen für die Balearen kündigte die Regierungsspitze am Dienstag auch vermehrte Kontrollen an den österreichischen Grenzen an. Es sollen rund 500 Polizisten mehr zum Einsatz kommen, auch rund 800 Soldaten werden bei den Kontrollen eingesetzt werden, sagte Kurz.