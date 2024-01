"Komm, stig in!" hieß das Motto des diesjähirgen Feuerwehrballes in Lustenau am Samstagabend.

Die Feuerwehr Lustenau nahm ihre Gäste beim diesjährigen Ball auf eine Reise durch Lustenaus Straßen mit. Unter dem Motto „Komm, stig in!“ feierten sie am Samstagabend im Reichshofsaal.

Lustenau Restlos ausverkauft war der diesjährige Feuerwehrball in Lustenau. „Wir nehmen heute unsere Ballbesucher sprichwörtlich mit dem Feuerwehrauto auf Lustenaus Straßen mit“, erklärte Feuerwehrmann und Vizebürgermeister Daniel Steinhofer, der gemeinsam mit seinem Kollegen Milos Zivanovic die Organisation des diesjährigen Balles übernahm. Für die festlich gekleideten Ballbesucher wurde vor dem Reichshofsaal ein roter Teppich ausgerollt. Und auch im Saal war die Dekoration passend zum Motto gewählt. Kleber in Form von Straßen wurden über die Tischdecken angebracht. Jede Tischreihe war einem „Feuerwehrauto“ zugeteilt. „Und Sie wären nicht in Lustenau, wenn Sie nicht ständig Begegnungszonen, dem blauen Platz sowie Bäumen begegnen, die auf der Straße stehen“, sagte Feuerwehrkommandant Jürgen Hämmerle bei seiner Eröffnungsrede charmant mit einem Augenzwinkern vor dem vollbesetzten Saal.

Begehrter Ball

„Wir müssen den Feuerwehrball praktisch nie öffentlich ausschreiben. Alle Karten sind bereits im Vorfeld an Freunde, Familien und Bekannte unserer Feuerwehrtruppe verkauft worden“, freute sich Organisator Milos Zivanovic. Gleich zu Beginn um 20 Uhr führte ein kurzer Film in den diesjährigen Ball ein. Darin stiegen die Feuerwehrleute festlich gekleidet in das Feuerwehrauto ein, das sie dann zum Ball in den Reichshofsaal brachte. Kommandant Jürgen Hämmerle eröffnete den Abend und bedankte sich bei den zwei Hauptverantwortlichen Zivanovic und Steinhofer sowie dem gesamten Organisationsteam, die den Ball bestens organisiert haben. Und dann hieß es „Bühne frei“ für die vielen Feuerwehrleute, die ihre Gäste mit ihren Showeinlagen unterhielten.

Unterhaltsames Rahmenprogramm

Chiara Sadjak und Julian Riedmann führten mit ihrer Moderation durch den Abend und kündigten die vielen Showeinlagen ihrer Feuerwehrkolleginnen und Kollegen an. Den Anfang machte die Feuerwehrjugend mit dem Programmpunkt „On Air“. Sie spielten gewünschte Liederhits nach und sorgten für viele Lacher und tosenden Applaus beim Publikum. Es folgte „Frisch gekocht on Tour mit Andi und Alex“, angelehnt an die bekannte Kochshow im Fernsehen. Die zwei Feuerwehrmänner Alexander Kopf und Andreas Schmid tauchten dabei derart gekonnt in ihre Rollen ein, dass sie beim Publikum für Jubelstürme sorgten. Andreas Schmid führte die Gäste in den verschiedenen Sprachen durch die ländertypischen Rezepte. Die Wettkampfmannschaft übernahm ebenfalls einen Programmpunkt. Kurz nach Mitternacht gab es einen Ausblick mittels einer Zeitreise, wie sich die Löscharbeiten in Zukunft gestalten werden.

Ausgelassene Stimmung