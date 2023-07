Reinbacher schlägt in Montreal eine Hass-Welle entgegen

An fünfter Stelle des Drafts, so früh wie vor ihm aus Österreich nur Thomas Vanek, wurde David Reinbacher von den Montreal Canadiens verpflichtet. Eine Entscheidung mit der so mancher Fan nicht glücklich war.

Einige Montreal-Fans machten ihrer Wut über die Entscheidung des Klub-Managements Reinbacher zu wählen, unmittelbar danach auf den Sozialen Medien Luft.

Dabei geht es wohl weniger um David Reinbacher als Spieler, sondern viel mehr darum, dass diese Fans einen Offensivspieler bevorzugt hätten. In einem der vermeintlich offensivstärksten Drafts der letzten Jahre, hätten bessere Spieler zur Verfügung gestanden, so der Tenor - Und dieser Meinung wird lautstark und unflätig Ausdruck verliehen.

Hassnachrichten an Reinbacher

Wie "watson.ch" allerdings berichtet, der Vorarlberger spielt seit Jahren erfolgreich beimEHC Kloten in der Schweiz, soll David Reinbacher selbst bereits zahlreiche Hassnachrichten bekommen haben in denen er beschimpft wurde.

Die heftige Reaktion scheint auch die Verantwortlichen der Canadiens überrascht zu haben. Es steht wohl im Raum, das David Reinbacher, der eigentlich nächste Saison bereits in der NHL, oder zumindest der AHL, zum Einsatz kommen sollte, ein weiteres Jahr in Kloten spielen könnte, um ihn nicht in seinem Rookiejahr einem derart negativen Umfeld auszusetzen.

Der 18-jährige Reinbacher sieht das ganze wohl pragmatisch. "Ich mache, was die Canadiens von mir verlangen", zitiert ihn watson.ch. Aktuell zeigt er im Talente-Camp der "Habs", was er kann.

Die sogenannten Fans der Montreal Canadiens wären wohl besser beraten sich zumindest mit Reinbacher als Spieler anzufreunden, attestierten doch alle Experten dem jungen Vorarlberger vor dem Draft das Potential ein Top-Spieler in der NHL zu werden, eine Verstärkung für jedes Team. Mehrfach wurde der Vergleich mit dem Schweizer NHL-Star-Verteidiger Roman Josi gezogen.

Doch noch viel Liebe

Dass es in Montreal doch auch einiges an Liebe für David Reinbacher gibt, bewies eine Unterstützerin der Canadiens. Die junge Frau rief nach der Hasswelle gegen Reinbacher erfolgreich zu positiven Messages auf, die in einem Buch gesammelt an den 18-Jährigen übergeben wurde. Die Canadiens haben ein Video der Fan-Aktion online gestellt.

