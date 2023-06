Reinbacher möglicher Top-Verteidiger im NHL-Draft

David Reinbacher wird wohl nicht lange warten müssen, bis sein Name beim Draft der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL aufgerufen wird. Der 18-jährige Vorarlberger gilt als sicherer Kandidat für die erste Runde, wenn sich am Mittwoch ab 18.00 Uhr Ortszeit (1.00 Uhr Donnerstag MESZ) in Nashville die 32 NHL-Clubs die weltweiten Rechte an den besten Talenten sichern. Experten schließen nicht aus, dass Reinbacher sogar als erster Verteidiger gewählt wird.

Der 1,89 m große Lustenauer hat sich in der abgelaufenen Saison beim HC Kloten in der Schweizer National League einen Stammplatz erspielt. Beim Aufsteiger, der souverän den Klassenerhalt geschafft hat, erhielt er die zweitmeiste Eiszeit aller Verteidiger und verbuchte in 49 Spielen 24 Scorerpunkte. "Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so explodiert. Es hat sich von Spiel zu Spiel immer mehr entwickelt", erklärte Reinbacher gegenüber der APA - Austria Presse Agentur.

Seine starken Leistungen verhalfen ihm auch zum Debüt im österreichischen Nationalteam, mit dem er bei der WM in Tampere den Klassenerhalt schaffte. Dort konnten sich die NHL-Clubs ein letztes Mal von seinen Qualitäten überzeugen. Steve Yzerman und Kris Draper, General Manager und Chefscout der Detroit Red Wings, hatten sich bereits davor selbst ein Bild gemacht, als sie zum Länderspiel gegen Tschechien extra nach Wien reisten, um Reinbacher live zu sehen.

"Er bringt das ganze Paket mit", sagte Teamchef Roger Bader in der WM-Vorbereitung über Reinbacher. "Grundsätzlich will jeder große Verteidiger. Dann ist sehr attraktiv und gesucht, dass er den Schläger rechts hat. Und er hat gute Hände, macht gute Spielzüge, er kann gut schießen, darum war er auch im Powerplay eine feste Größe. Er kann hart spielen, Muskeln muss er noch zulegen. Er hat nicht wirklich eine Schwäche, sondern lauter Stärken", hatte Bader gegenüber der APA sein Verteidiger-Juwel beschrieben.

Reinbacher wird wohl der fünfte Österreicher nach Thomas Vanek 2003 (Nr. 5, Buffalo Sabres), Michael Grabner 2006 (Nr. 14, Vancouver Canucks), Marco Rossi 2020 (Nr. 9, Minnesota Wild) und Marco Kasper 2022 (Nr. 8, Detroit Red Wings) sein, dessen Rechte in der ersten Runde des Drafts von einem NHL-Club erworben werden. Und der erste rot-weiß-rote Verteidiger.

Der Draft findet in zwei Teilen statt. Am Mittwoch Ortszeit (1.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Donnerstag) wird die erste Runde absolviert, am Donnerstag (17.00 Uhr MESZ) geht es mit den Runden zwei bis sieben weiter. Erwartet wird, dass sich die Chicago Blackhawks, die das Erstwahlrecht haben, für den kanadischen Center Connor Bedard entscheiden. Die Anaheim Ducks dürften danach den US-Amerikaner Adam Fantilli wählen, so die Prognose.