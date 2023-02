Reifenplatzer auf A14 - Sachschaden und zeitweise Sperrung

Am 31. Januar 2023 ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der A14 in Richtung Deutschland ein Verkehrsunfall.

Ein 27-jähriger Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Sattelkraftfahrzeug auf der A14 in Richtung Deutschland unterwegs, als dessen Anhänger auf Höhe des Streckenkilometers 42 plötzlich einen Reifenplatzer erlitt. Dadurch kam es zu einer Kollision des Fahrzeugs mit der Leitschiene, welche eine knapp 100 Meter lange Schleifspur an dieser zur Folge hatte. Um die Bergungsarbeiten durchzuführen, musste die Normalspur in der Zeit von 19.45 Uhr bis 23.30 Uhr gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Autobahnpolizei Bludenz, ein Streckendienst und ein Abschleppunternehmen waren vor Ort im Einsatz.