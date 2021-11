Reif für die Insel: „Far Cry 6“ im Game-Test

Im neuen Teil der Shooter-Serie dürfen wir wieder einen Diktator stürzen: Hollywood-Bösewicht Giancarlo Esposito.

Shooter-Action

Ubisoft hat einst mit dem ersten „Far Cry“ (2004) dank grafischer „Weitsicht“ offene Welten erst richtig erlebbar gemacht. Damals war die Spielwelt eine Insel. Mit dem sechsten Teil der Serie geht‘s diesbezüglich „back to the roots“: Wir sollen als Rebell:in ohne nachvollziehbare Motivation, aber dafür mit nervösem Abzugsfinger dem lokalen Despoten das Handwerk legen. In Sachen Gamedesign hakt Ubisoft dabei alle Vorgaben der eigenen, berüchtigten „Open-World-Formel“ ab:

Fazit

Wohl kaum einer der genannten Punkte wird Fans der Reihe überraschen – und das spricht eine klare Sprache: Mit „Far Cry“ kann man rechnen. Man kriegt, was drauf steht. Das heißt aber auch, dass das Rad nicht neu erfunden wird. Trotzdem kommen einige wenige unschöne Nebenerscheinungen. So gibt‘s keine Charakterentwicklung im Rahmen eines Fähigkeitenbaums mehr – die Waffen definieren einzig die Wehrhaftigkeit unserer Spielfigur. Und obwohl die Vielfalt an fantasievollem Feuerwerkzeug freut, verpufft der praktische Nutzen. Denn: Man hat zu rasch ein durchschlagendes Arsenal zusammen und ist damit die/der Rebellen-Rambo. Sich an Gegner anzuschleichen ist dann nicht mehr notwendig, man ballert sich einfach durch. Weiteres Abgrasen der Welt nach neuem Equipment braucht‘s auch nicht mehr. So schießt sich das Game bei der Langzeitmotivation selbst ins Knie. Schade. Denn: „Far Cry 6“ ist großartig und bietet gut 30 Spielstunden lang beste Unterhaltung. Aber da wäre zweifellos noch mehr drin gewesen!