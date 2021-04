Reif für die Internationale Bühne der Jung-Triathleten

Noah Künz, Sarah Hämmerle und Larissa Burtscher bestätigten in der Südstadt ihre Europacup-Startberechtigung

Beim ersten Wettkampf, dem Test- und Qualifikationswettkampf des Österr. Triathlon Verbandes (ÖTRV) in der Südstadt, bestätigten drei unserer Athleten die erforderliche Europacup-Norm. Noah Künz (hatte diese schon in Linz vor 4 Wochen erreicht) , Sarah Hämmerle (beide RV DJs Bikeshop Simplon Hard) und Larissa Burtscher (Tri Team Bludenz) sind durch die B-Kader-Zugehörigkeit bereits berechtigt. Alle Drei bestätigten Heute ihre Qualifikation. Samuel Künz, seine Vereinskollegin Chiara Burtscher (RV DJs Bikeshop Simplon Hard) und Jakob Meier (Tri Team Bludenz) schrammten ganz knapp an der Europacup-Norm vorbei.