Seit dem letzten Radiotest vor einem halben Jahr konnte ANTENNE VORARLBERG seine Marktführerschaft nicht nur verteidigen, sondern sogar noch weiter ausbauen!

Das bestätigt jetzt der frisch veröffentlichte Radiotest 2021_2. Mit einem Marktanteil von 38 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt ANTENNE VORARLBERG wochentags vor Ö3 (34%) und Radio Vorarlberg (18%)*! Und das ist ein Rekord! Noch nie in der Geschichte von ANTENNE VORARLBERG haben so viele Menschen in der werberelevanten Zielgruppe das Programm gehört.