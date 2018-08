Die Schwedenschanze und ihr Meister

Hafenmeister Eugen Pfefferkorn ist seit vier Jahren für die Ordnung in der Schwedenschanze in Fußach/Hard zuständig.

Um 7 Uhr Morgens beginnt für Eugen Pfefferkorn (53) der Arbeitstag. Doch während andere Einstempeln oder ihren PC einschalten, ist der 53-Jährige um das Wohl der im Hafen liegenden Boote besorgt. Er startet seine tägliche Runde mit einem Golfcaddy und überprüft ob alle Boote noch gut gezurrt am Pier befestigt sind. Danach wird Papierkram erledigt und mit Bootsbesitzern gesprochen, die ein- oder auschecken wollen.

Kein Heimvorteil für Österreicher

Nur knapp 20 Prozent der Gästestellplätze sind während der Saison durch Österreicher oder Vorarlberger belegt. Hauptanleger sind hier Bootsbesitzer aus den Nachbarländern Deutschland und Schweiz. Ebenso sind rund 90 Prozent der Bootsbesitzer, die in Fußach anlegen, männlicher Natur. Oft seien Frauen zwar mit dabei, aber kaum eine steuere laut Pfefferkorn selbst ein Boot. Der Hafenmeister hat klare Regeln, die für alle gelten: “Bei mir gibt es so etwas wie Heimvorteil oder Geschlechterkampf nicht. Wer bei mir in der Bucht steht, wird bedient.”