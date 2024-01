Reha statt Rennen - Schwarz arbeitet hart fürs Comeback

Gut vier Wochen nach seinem folgenschweren Sturz in Bormio hat sich Skirennläufer Marco Schwarz erstmals ausführlich zu seiner Knieverletzung geäußert und einen ersten Ausblick gegeben. "Die OP ist gut verlaufen. Ich bin jetzt noch circa drei Wochen mit Krücken unterwegs, dann fängt eigentlich erst die richtig harte Arbeit an, den Muskel wieder aufzubauen", erklärte der 28-Jährige, der einen Kreuzbandriss samt Knorpelschaden erlitten hatte, am Mittwoch in Schladming.

Für die Reha will sich Schwarz, dem es nach eigenen Angaben den Umständen entsprechend "sehr gut" gehe, genügend Zeit lassen. "Ich will mich nicht hetzen. Ich will mir die Zeit geben, bis das wieder bei 100 Prozent ist." Nach dem ersten Kreuzbandriss sei er nach sechs Monaten wieder auf Schnee gestanden, nun sei die Verletzung aber durch den Knorpelschaden anders. In Innsbruck absolviert der Kärntner derzeit täglich fünf bis sechs Therapie-Einheiten am Tag. "Wassertherapie, Physiotherapie, Trainings fürs gesunde Bein, für den Oberkörper, für den Rumpf", zählte "Blacky" auf. "Zur Zeit wird mir nicht fad."

Dass er bis zu seinem Sturz als Vielfahrer im Weltcup unterwegs war, wollte Schwarz nicht als eine Ursache für den Abfahrtsunfall auf der berüchtigten Stelvio gelten lassen. "Ich war körperlich voll da und auch mental, was ganz wichtig ist, vor allem bei der Abfahrt. In meinem Fall war das Programm nicht zu viel." Die Skirennen derzeit nur im Fernsehen miterleben zu können, sei "für die Psyche eine besondere Herausforderung. Ich vermisse das brutal, aber das gehört zur Verletzung dazu. Da muss ich durch."

Statt Kitzbühel oder Schladming steht die Reha in Innsbruck auf dem Plan. Der ÖSV will diese kreativ mitgestalten. "Wir werden das Comeback auch filmisch begleiten, mehr möchten wir dazu noch nicht sagen", erklärte Ski-Austria-Generalsekretär Christian Scherer. Er zeigte sich überzeugt, dass Schwarz stärker denn je zurückkomme. "Wir werden ihn unterstützen auf dem Weg."