Reha-Aufenthalte in Deutschland wieder möglich

Die Corona-Krise wirkte sich auch auf die Reha-Patienten im Land aus. Die Behandlung in nahe gelegenen Kliniken wurde virusbedingt nicht mehr genehmigt. Wie das Land am Dienstag verlauten ließ, sollen Reha-Patienten aus Vorarlberg nun aber wieder zur Behandlung nach Deutschland können.

Patienten, die eine Operation oder einen Herzinfarkt erlitten, konnten in den vergangenen 13 Jahren eine Reha in den Waldburg-Zeil Kliniken in Süddeutschland in Anspruch nehmen. Diese Reha-Verträge wurden jedoch von der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) während der Krise gekündigt.