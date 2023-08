Reh ausgewichen: Pkw-Lenkerin (21) stürzt 60 Meter ab

Eine 21-jährige Autofahrerin geriet am Sonntag in Dünserberg in eine bedrohliche Situation, als sie einem Reh auswich und dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Eine 21-jährige Frau fuhr am Sonntag um 16:20 Uhr auf der L73 von Dünserberg in Richtung Übersaxen. Plötzlich sprang ein Reh auf die Fahrbahn und die Frau leitete eine Vollbremsung ein. Dabei geriet das Fahrzeug auf das linke Straßenbankett und fuhr über das steil abschüssige Gelände.

Der Pkw kippte, überschlug sich über die Querachse und wurde durch einen Baum gestoppt. Die Lenkerin konnte sich selber aus dem Fahrzeug befreien und erlitt keine Verletzungen. Am Pkw entstand Totalschaden.



