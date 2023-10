Regionalligaderby: Hohenems in Wolfurt in der Favoritenrolle

Der Ticker mit Videos Wolfurt vs Hohenems

Wolfurt, Sportplatz an der Ach, 16 Uhr, SR Felix Streibert (V) Livestream VOL.at&VN.at

WOLFURT. „Meine stark ersatzgeschwächte Mannschaft ist gegen den haushohen Favoriten klar der Underdog und krasser Außenseiter. Mit unseren Mitteln und viel Kämpferherz will die Truppe trotz allen Problemen der Kadersituation dem bärenstarken Gegner ein Bein stellen“, spricht FC Wolfurt Trainer Joachim Baur Klartext. Den Hofsteigern fehlen derzeit fünf Punkte auf einen rettenden Nichtabstiegsplatz. Ohne sieben Leistungsträger setzt Wolfurt auf seine Heimstärke. Neben den Langzeitverletzten fehlt diesmal Standardspezialist Frederik Meier (Urlaub). Solospitze Kubilay Kalkan ist wieder einsatzbereit. „Müssen unsere Qualität und Stärke auf dem Spielfeld zeigen und dürfen uns nicht auf andere Dinge einlassen“, so VfB- Hohenems Trainer Martin Brenner. Die Grafenstädter als Tabellendritter stellen den zweitstärksten Angriff dieser Leistungsstufe. Der Führende in der Torschützenliste, Garantie Valdir Henrique Barbosa da Silva hat dreizehn von bisher 27 Treffern für die Emser geschossen. Mit Mario Desnica, Alejandro Dominguez Mora und Dario Clasadonte steht ein starkes VfB-Trio nach ihrem verletzungsbedingten Fehlen wieder für einen Einsatz bereit. Der Langzeitausfall von Hohenems Spielmacher David Mihajlovic (Schambein) schmerzt sehr. Diese wichtige Führungsrolle hat Exprofi Pierre Nagler mit viel Spielwitz und drei Treffern übernommen. Wolfurt braucht wichtige Zähler im Abstiegsstrudel und Hohenems muss gewinnen um den Podestplatz erfolgreich zu verteidigen.