Regionalligaderby: Dornbirner SV und Röthis brauchen im Abstiegskampf Punkte

Der Ticker vom Spiel Dornbirner SV vs Röthis

Zur Sonntagsmatinee in der Emma&Eugen Arena in Haselstauden stehen sich im Regionalligaderby der Tabellenvierzehnte Dornbirner SV und der Zehnte SC Röthis um 11 Uhr (Live auf VN.at) gegenüber. Die Vorderländer haben fünf Zähler mehr auf dem Konto als der Hausherr. Röthis hat zuletzt zwei zu Null-Siege gegen Reichenau (1:0) und Wolfurt (3:0) auf die Habenseite verbuchen können. Es ist auch das Aufeinandertreffen von zwei schwachen Offensivabteilungen. Die Haselstauder stellen mit nur dreizehn Treffern den drittschlechtesten Angriff der Westliga, Röthis durfte nur einmal mehr über einen Torerfolg jubeln. Allerdings besitzen beide Traditionsvereine aber auch eine starke Abwehrreiche plus Torhüter. Mit der Rückkehr des fünffachen Goalgetter Jakob Pfahl und Mittelfeldakteur Daniel Holzknecht kommt beim DSV mehr Qualität in die Startformation. Neben dem großgewachsenen Deutschen Pfahl haben mit Christopher Nagel (4 Tore), Julian Erhart (2), Jogi Klammer und Fabian Kilzer (je 1) vier weitere DSV-Spieler bislang ins Schwarze getroffen. Kapitän Johannes Klammer ist wegen einer Fersenverletzung fraglich. Mit Nico Schöpf (Sehne) und Leandros Tsohataridis (gesperrt) fehlen den Haselstaudern zwei Defensivkünstler. Röthis kann wieder auf Kapitän Felix Schöch zurückgreifen, David Franz steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. „Wollen den Erfolgstrend fortsetzen und Punkten“, so Röthis Cotrainer Daniel Summer. Der Dornbirner SV will die Negativserie von neun sieglosen Partien endlich beenden.